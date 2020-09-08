МВД Украины подсчитало количество "писем счастья" за три месяца
Сегодня, 15:40 Анастасия Иванова
Штрафы за нарушения ПДД, фиксируемые автоматической системой, оплачивает высокий процент водителей. Об этом заявил первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции в МВД во вторник, 8 сентября.
В министерстве отчитались о результатах первых ста дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.
"За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены", - сказал Билошицкий.
Он добавил, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.
Также чиновник напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф за десять банковских дней с момента вынесения, - оплачивается половина.
Наконец, более 25 тысяч материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.
По материалам: gogetnews.info