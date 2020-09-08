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МВД Украины подсчитало количество "писем счастья" за три месяца

МВД Украины подсчитало количество "писем счастья" за три месяца
Штрафы за нарушения ПДД, фиксируемые автоматической системой, оплачивает высокий процент водителей. Об этом заявил первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции в МВД во вторник, 8 сентября.

В министерстве отчитались о результатах первых ста дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

"За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены", - сказал Билошицкий.
Он добавил, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.

Также чиновник напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф за десять банковских дней с момента вынесения, - оплачивается половина.

Наконец, более 25 тысяч материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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