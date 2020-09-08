Наконец-то стало известно, как упала Валентина Легкоступова в ванне

Лидия Мартынова

В выпуске программы «Прямой эфир», вышедшем 7 сентября, Юрий Фирсов, пришедший на передачу вместе со своим сыном Даниилом, рассказал, как на самом деле упала Валентина Легкоступова и какие меры он предпринял для ее спасения. По словам Фирсова, в тот момент он был рядом и сразу же подбежал к возлюбленной, чтобы помочь ей встать после сильного ушиба.

«Я же был свидетелем всего происходящего. Она упала навзничь, когда я уже выглянул сбоку, я увидел, что она выпрямляется и стонет, я говорю: «Что случилось?» «Я подскользнулась, вперед упала, очень больно…» — она говорит»,

— рассказывает яхтсмен.

После чего он подбежал к Валентине и отнес ее на кровать, уточняя, что все было под контролем. Он скорой Легкоступова отказалась сама. Утром, понимая, что все же нужно ехать в больницу, они собрали вещи в абсолютно адекватном состоянии, подчеркивает Фирсов, и стали ждать Анетту Бриль. Интересно то, что вопросы публики «Откуда синяки по всему телу?» и «Как Вы не заметили множество ссадин сразу же?» Фирсов проигнорировал, в очередной раз продемонстрировав то, что его показания в корне отличаются от истории, рассказанной дочерью Легкоступовой.

Подпишись на нас в Яндекс Новости