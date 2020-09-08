Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наконец-то стало известно, как упала Валентина Легкоступова в ванне

Наконец-то стало известно, как упала Валентина Легкоступова в ванне

В выпуске программы «Прямой эфир», вышедшем 7 сентября, Юрий Фирсов, пришедший на передачу вместе со своим сыном Даниилом, рассказал, как на самом деле упала Валентина Легкоступова и какие меры он предпринял для ее спасения. По словам Фирсова, в тот момент он был рядом и сразу же подбежал к возлюбленной, чтобы помочь ей встать после сильного ушиба.


«Я же был свидетелем всего происходящего. Она упала навзничь, когда я уже выглянул сбоку, я увидел, что она выпрямляется и стонет, я говорю: «Что случилось?» «Я подскользнулась, вперед упала, очень больно…» — она говорит»,

— рассказывает яхтсмен.

После чего он подбежал к Валентине и отнес ее на кровать, уточняя, что все было под контролем. Он скорой Легкоступова отказалась сама. Утром, понимая, что все же нужно ехать в больницу, они собрали вещи в абсолютно адекватном состоянии, подчеркивает Фирсов, и стали ждать Анетту Бриль. Интересно то, что вопросы публики «Откуда синяки по всему телу?» и «Как Вы не заметили множество ссадин сразу же?» Фирсов проигнорировал, в очередной раз продемонстрировав то, что его показания в корне отличаются от истории, рассказанной дочерью Легкоступовой.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Принц Гарри и Меган Маркл вернули королевской семье миллионы, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа
Принц Гарри и Меган Маркл вернули королевской семье миллионы,
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей из 27 городов и районов республики
В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей
В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа имени А.А. Кокорина
В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа
Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура
Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура
6 ненужных ежедневных действий, которые мешают изменить жизнь к лучшему
6 ненужных ежедневных действий, которые мешают изменить жизнь
Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Закон о новом Госсовете могут принять до конца года
Дмитрия Певцова выписали из больницы: две недели проведет дома
Дмитрия Певцова выписали из больницы: две недели проведет дома
"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник", на который потрачено более 2 млрд рублей
"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник", на который потрачено более 2

Топ на сегодня

Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым

Еще по теме

Когда все дома с Тимуром Кизяковым - Валентина Легкоступова (01.04.2018)
Умерла певица Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова при смерти
Легкоступова говорила священнику, что готова перейти в мир мертвых