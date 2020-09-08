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"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить протесты

"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить протесты
© REUTERS / Leah Millis

МОСКВА, 8 сентября/ Радио Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает, что его конкурент по президентской гонке Джо Байден не сможет остановить "левых радикалов", которых американский лидер обвиняет в организации беспорядков в стране.

"У Джо нет силы и нет умственных возможностей контролировать этих людей. Посмотрите, что происходит. Я смотрю на Питтсбург, Родчестер, прошлой ночью я посмотрел на Лос-Анджелес, – города которые контролируют демократы. Каждую ночь я смотрю на Портленд – у них (демократов) нет силы, не думаю, что у демократов есть смелость, чтобы контролировать этих людей", – сказал Трамп в рамках предвыборной кампании, его слова приводит РИА Новости.

Президент США убежден, что представители Демократической партии не хотят "закона и порядка" в стране. Он предположил, что в случае победы Байдена в пригородные районы придет "насилие и преступность".


Sputnik сообщало, что Трамп пообещал лично навести порядок в Портленде
# В мире
По материалам: ria.ru

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