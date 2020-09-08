«Не стоит ожидать поблажек» — Кокорин рассказал Ефремову, как вести себя в тюрьме

Лидия Мартынова

Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Актера также лиши водительских прав на три года. Суд установил, что 8 июня господин Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу. Он врезался в грузовик, в результате чего водитель погиб.

Футболист столичного «Спартака» Александр Кокорин решил поддержать Михаила Ефремова. Он пожелал осужденному актеру с чистой совестью отбыть наказание, а также достойно пережить случившееся. Александр отметил, что Михаилу не стоит ждать поблажек в колонии, так как к известным людям относятся с некой настороженностью.

«Мой комментарий будет излишним, раз суд уже вынес приговор. В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»,

— сказал Кокорин.

Отметим, что актер также обязан выплатить Сергею Захарову 800 тысяч рублей. Защита актера намерена обжаловать приговор.

Что касается Кокорина, он в свое время сам отбывал наказание в колонии за участие в двух драках в Москве и вышел на свободу в сентябре 2019 года по УДО.

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