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Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»

Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»

7 сентября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «Вконтакте» стартовала тематическая неделя, посвященная традициям и современным направлениям развития Всероссийского детского центра «Смена», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

Участники конкурса встретятся с руководителями, педагогами и вожатыми центра, узнают о патриотическом направлении деятельности центра и смогут посмотреть короткометражные фильмы, авторами и создателями которых стали их сверстники – сменовцы. Также школьники смогут принять участие в онлайн-экскурсиях по детскому центру и творческих мастер-классах.

Кроме того, в сообществе конкурса продолжится месяц «Памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

7 сентября неделю открыл онлайн-лекторий на тему «КиноАкадемия Смены», который провела руководитель медиацентра ВДЦ «Смена» Оксана Рябухина. В этот же день стартовал челлендж недели «Смена» – территория будущего», участникам которого предлагается представить, как будет выглядеть центр через 100 лет и в свободной форме (рисунке, дизайн-макете, эссе или видеоролике) рассказать об этом. Автор лучшей работы получит путевку во Всероссийский детский центр «Смена».

8 сентября состоится онлайн-лекторий «Я – гражданин», который проведёт заместитель руководителя Центра добровольчества ВДЦ «Смена» Андрей Юдичев и участники патриотического проекта «Я – гражданин» ВДЦ «Смена».

9 сентября руководитель Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий Наталья Рощина расскажет участникам конкурса о современных профессиях.

10 сентября пройдёт онлайн-лекторий на тему «Смена — территория возможностей!», который проведёт врио директора ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

11 сентября в рамках онлайн-лектория выступят участники профориентационного проекта центра «Волонтеры профессий».

12 сентября состоится лекторий «В ритме «Смены», который проведут полуфиналист Международного конкурса «Новая волна», участник шоу «Голос» на Первом канале, певец и композитор Виктор Иванов вместе с ученицей академии PROТАЛАНТ Анастасией Шадруновой.

13 сентября пройдёт онлайн-лекторий «Быстрее! Выше! Сильнее!», который проведут участники проекта «Олимпийская Академия» и Всероссийского шахматного фестиваля им. А.Е. Карпова.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходил на сайте БольшаяПеремена.онлайн. В полуфиналы «Большой перемены» вышли 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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