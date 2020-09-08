Очередные белорусские оппозиционеры бежали из республики

Алексей Вольцев

Члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова покинули страну в сторону сторону Украины. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска „Александровка“ и убыли в сторону Украины», — сообщил он.

В то же время, телеканал «Белоруссия 1» сообщил, что «члены координационного совета по захвату власти» Антон Родненков и Иван Кравцов «этой ночью сбежали за границу».

«Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.

При этом в Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция создала Координационный совет. В ответ белорусские утром начали репрессии во отношении своих оппонентов. Были задержаны практически все члены президиума КС, в том числе и Мария Колесникова, которая 7 сентября была похищена в центре Минска неизвестными людьми.