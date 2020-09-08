Олег Майами предложил онанировать на голые снимки Айзы

Алексей Вольцев

Пользователи сети никак не могут отойти от скандала, который случился с телеведущей и хип-хоп исполнительницей Айзой. Звезда случайно выложила в Stories снимок своих гениталий, которые изначально предназначались ее возлюбленному Олегу Майами.

Ситуацию знаменитость прокомментировала через некоторое время у себя в социальных сетях.

«А вообще, подумаешь))) все мы люди))) у всех есть письки)) Ну да! Случайно нажала не ту кнопку»,

— написала Анохина.

Несмотря на то, что телеведущая быстро опомнилась и удалила этот «интересный» кадр, публикация тут же разлетелась по интернету. Подписчики Айзу поддержали, так как сами оказывались в похожих ситуациях. Но как же отреагировал сам адресат?

Олег Майами у себя в Instagram поблагодарил всех пользователей сети за невероятный актив и предложил хейтерам онанировать на снимки Айзы.

«Чтобы вам не было скучно и одиноко онанировать на фотографию моей возлюбленной, хочу вам порекомендовать хорошее музыкальное сопровождение – мой новый альбом Miami airlines»,

— заявил певец.

У возлюбленных хорошее чувство юмора. Они уверены, что если над такими вещами не смеяться, то в этом жестоком мире «не выжить».



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