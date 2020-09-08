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«Он делает меня счастливой»: Айза опровергла слухи о расставании с Олегом Майами

«Он делает меня счастливой»: Айза опровергла слухи о расставании с Олегом Майами

После того, как Айза случайно поделилась своим интимным снимком в Instagram, который, по словам певицы, предназначался для ее возлюбленного Олега Майами, фолловеры девушки начали задавать ей много личных вопросов.


Чтобы как-то отвлечься от случившегося, Айза решила поотвечать на вопросы в Instagram, многие из которых касались ее отношений с Олегом. После одного из ответов девушки подписчики решили, что Айза приняла решение расстаться с бойфрендом.


«Олег во всем мне помогает. Но иногда он просто не знает,что делать, и делает хуже»,

– написала девушка, добавив, что иногда она хочет «избавить его от себя».

Многие расценили это как намек на скорое расставание, но уже в следующем ответе на вопрос поклонницы Айза поспешила опровергнуть эти слухи.

«Я не самый веселый человек, но я точно умею делать его счастливым. А он – меня»,

– прокомментировала Айза.
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По материалам: popcake.tv

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