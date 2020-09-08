«Он делает меня счастливой»: Айза опровергла слухи о расставании с Олегом Майами

Лидия Мартынова

После того, как Айза случайно поделилась своим интимным снимком в Instagram, который, по словам певицы, предназначался для ее возлюбленного Олега Майами, фолловеры девушки начали задавать ей много личных вопросов.

Чтобы как-то отвлечься от случившегося, Айза решила поотвечать на вопросы в Instagram, многие из которых касались ее отношений с Олегом. После одного из ответов девушки подписчики решили, что Айза приняла решение расстаться с бойфрендом.

«Олег во всем мне помогает. Но иногда он просто не знает,что делать, и делает хуже»,

– написала девушка, добавив, что иногда она хочет «избавить его от себя».

Многие расценили это как намек на скорое расставание, но уже в следующем ответе на вопрос поклонницы Айза поспешила опровергнуть эти слухи.

«Я не самый веселый человек, но я точно умею делать его счастливым. А он – меня»,

– прокомментировала Айза.Подпишись на нас в Яндекс Новости