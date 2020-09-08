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Памфилова предложила перенести единый день голосования

Памфилова предложила перенести единый день голосования
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова внесла предложение о переносе в будущем единого дня голосования на период школьных каникул, чтобы голосовать можно было без ущерба для учеников, сообщает РИАМО.

"Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести единый день голосования и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", – сказала Памфилова журналистам в понедельник.

В этом году выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах, голосование должно состояться 13 сентября.


сообщало радио Sputnik, голосование в регионах этой осенью может продлиться 2-3 дня.
# Политика
По материалам: ria.ru

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