Памфилова предложила перенести единый день голосования
Сегодня, 03:50 Влада Некрасова
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова внесла предложение о переносе в будущем единого дня голосования на период школьных каникул, чтобы голосовать можно было без ущерба для учеников, сообщает РИАМО.
"Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести единый день голосования и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", – сказала Памфилова журналистам в понедельник.
В этом году выборы разного уровня пройдут в 83 российских регионах, голосование должно состояться 13 сентября.
сообщало радио Sputnik, голосование в регионах этой осенью может продлиться 2-3 дня.
По материалам: ria.ru