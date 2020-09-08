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Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета

Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова о том, что полномочия Госсовета останутся прежними, заявил, что работа по законопроектам еще продолжается, ее результаты уже покажут, какие полномочия предлагаются для данного органа.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что полномочия Госсовета останутся прежними.

"Во-первых, сами говорили о предположениях, это раз, я не могу сейчас анонсировать содержание законопроектов, там работа продолжается, когда там работа будет завершена, мы с вами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия", - сказал Песков журналистам.


Путина телеканалу "Россия 24" президент охарактеризовал Госсовет как чрезвычайно важный орган.
# Политика
По материалам: ria.ru

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