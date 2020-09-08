По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии

Лидия Мартынова

. В Северной Ирландии поклонникам "Игры престолов" предложат экскурсию по декорациям сериала, сообщает Irish Central.

Новый туристический объект появится на студии Linen Mill Studios (в городе Банбридж), на которой снимали некоторые сцены. Костюмы и реквизит из всех сезонов шоу организаторам передадут из HBO.

В результате у фанатов будет возможность "погрузиться" в мир "Игры престолов": прогуляться по замку Винтерфелл, посетить тронный зал в Драконьем Камне и королевский двор Серсеи в Вестеросе, побывать в гримерке и посмотреть, какие спецэффекты использовались во время съемок.

Ожидается, что сюда буду приезжать около 600 тысяч человек в год.

Пока дата открытия не сообщается, но уже известно, что местные власти одобрили эту инициативу.