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Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских удобрений

Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских удобрений

Российские порты готовы уже в ближайшее время взять на себя транзит всех белорусских нефтепродуктов, а вот мощности для перевалки удобрений пока заняты. Об этом РИА Новости сообщили в «Росморпорту».

«По данным таможенной статистики по итогам 2019 года, основу экспортируемых грузов в Белоруссии составили минеральные удобрения в объеме 12,28 миллиона тонн и нефтепродукты в объеме 16,88 миллиона тонн. Российские порты на Балтике заинтересованы в привлечении указанного объема для оказания услуги по перевалке через терминалы портов Ленинградской и Калининградской областей (порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград)», — рассказали в пресс-службе «Росморпорта». В компании отметили, что готовы взять на себя перевалку нефтепродуктов из Белоруссии уже в ближайшее время. Резерв пропускной способности российских портов на Балтике вдвое превышает объемы экспорта Белоруссии.

А вот мощности по перевалке удобрений заняты. «Для перевалки химических и минеральных удобрений в настоящее время в портах Северо-Запада отсутствуют свободные универсальные мощности. Они появятся, начиная с 2021 года — будет реализован проект Ультрамар, а затем и другие инвестиционные портовые проекты», — сообщили в «Росморпорту».

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита белорусских грузов через Польшу и Литву в качестве ответа на возможные санкции со стороны ЕС. «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это (перевод транзита на Россиию) дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — сказал белорусский президент.

Следом министр энергетики России Александр Новак заявил, что Белоруссия и Россия до конца сентября проработают взаимовыгодные условия перевода транзита белорусских нефтепродуктов из портов Литвы. Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко подтвердил, что переговоры ожидаются в ближайшее время.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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