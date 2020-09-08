Пошлые СМС любовнику своими словами: 55 идей

Лидия Мартынова

Романтичные и милые, которые вызовут у него улыбку.Горячие и смелые, от которых у него начнут трястись руки – выбирай на свойвкус.55 идей для тебяЛежу под двумя одеялами и все еще мерзну. Наверное, все же надо было одеться.Если ты угадаешь, что на мне сейчас надето, в качестве приза получишь фотографию.Мне сегодня приснился такой горячий сон, что даже неловко о нем рассказывать. Кстати, ты там тоже был.Мне так скучно, что я прямо сейчас выбираю секс-игрушки онлайн.Не могу уснуть. Придумываю сценарий нашего следующего свидания. Ну, знаешь, того, что будет после «официальной» части.Если бы мы сейчас были вместе, что бы ты со мной сделал?Купила новое белье. Оно так приятно касается моей кожи. Напоминает твои прикосновения.Хочешь секрет? Прямо сейчас я смотрю одно очень грязное видео.Мысли о тебе заставляют меня краснеть. Так мило, что ты считаешь меня скромной. Хорошо, что ты не можешь прочесть мои мысли. Я знаю, что ты тоже думал обо мне весь день. Не пора ли нам перейти от слов к делу? Знаешь какая часть твоего тела нравится мне больше всего? Не могу перестать смеяться над сценой секса в фильме, который я сейчас смотрю. У моего нового платья такая сложная застежка. Не мог бы ты приехать и помочь мне? Я была бы очень благодарна тебе. У меня сейчас такое безумное настроение. Если бы ты был рядом… Пожалуй, промолчу. Занятия йогой творят чудеса. Я стала такой гибкой. Как-нибудь нужно тебе продемонстрировать. Итак, а что мы будем делать завтра после нашего свидания? Жду идей. Чем неприличнее, тем лучше. Ты бы предпочел секс в общественном месте или в машине? Просто интересуюсь. Свидание было прекрасным. Особенно десерт. Если ты понимаешь, о чем я. Мне кажется, что мое новое белье слишком развратное. Мне нужен взгляд со стороны. Что ты чувствуешь, представляя меня с девушкой? Я хочу тебя здесь и сейчас. Мне нравится, как ты смотришь на меня, когда мы вместе. Мне кажется, что женщина-доминантка – это дико сексуально. А ты как считаешь? Мне нравится, когда ты все берешь в свои руки. Буквально. Мне так нравится твое тело. Жду не дождусь, когда смогу снова на него взглянуть. Прикоснуться. Во мне чего-то не хватает. Быть может… тебя? У меня есть клубника и взбитые сливки. Жду тебя на десерт. Что бы ты хотел сделать со мной, будь я рядом? Мне нужны детали. Расскажи мне о своих фетишах. Если хочешь, я начну первая. Тебе говорили, что у тебя дико сексуальный голос? Угадай цвет моего белья и я осуществлю одно из твоих желаний. Этот костюм на тебе смотрится отлично. Хотя без него ты нравишься мне гораздо больше. Секс-сцену из какого фильма ты бы хотел повторить? Проведем все выходные в постели? Когда в тот вечер я согласилась пойти с тобой на свидание, я приняла лучшее решение в своей жизни. Больше твоего тела я люблю только твое чувство юмора. Хочу тебя даже сильнее, чем горячую пиццу. Хотя…мы можем все это соединить. От твоих поцелуев я чувствую дрожь по всему телу. Хочу чувствовать твои руки на своем теле. Задумалась об экологии. Мы тратим впустую так много воды! Предлагаю принять душ вместе. Подсмотрела пару идей у одной кинокомпании, которая снимает фильмы про любовь со счастливым концом. «Браззерс» кажется… Сегодня же повторим. Обязательства на работе связывают меня по рукам и ногам. Лучше бы это делал ты. Спасибо за вечер. Все было лучше, чем я смогла бы нафантазирвоать. Люблю получать твои сообщения по утрам. Давай выключим телефоны и устроим эротический марафон на все выходные? На мне черное кружевное, во мне – красное полусладкое. Не хватает тебя рядом. Непостижимым образом у меня в спальне оказались наручники. Даже не знаю, что с ними делать. Есть идеи? Сегодня тебя ждет очень необычная подача десерта. Помнишь тот фильм, который тебе очень нравился? Сегодня мы будем в главных ролях. Больше ничего не скажу. Сегодня боссом буду я. Возражения не принимаются. Ты, конечно, не батут, но я бы на тебе попрыгала. Сегодня я позволю тебе все. Поможешь мне разрядить мою новую игрушку? Надень на встречу галстук. Он нам еще пригодится.