После массовых испытаний в России появится облегченная вакцина от Covid-19
В массовом тестировании вакцины от коронавируса «Спутник V» сейчас принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, поэтому после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины — более легкого. Об этом в интервью радио Sputnik заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.
На основе российской вакцины «Спутник V» будут производиться две категории препаратов. Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах, пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, отметил Александр Бутенко.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от вызываемой коронавирусом болезни COVID-19.