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После массовых испытаний в России появится облегченная вакцина от Covid-19

После массовых испытаний в России появится облегченная вакцина от Covid-19

В массовом тестировании вакцины от коронавируса «Спутник V» сейчас принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, поэтому после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины — более легкого. Об этом в интервью радио Sputnik заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации — для детей и для взрослых», — уточнил Александр Бутенко.

На основе российской вакцины «Спутник V» будут производиться две категории препаратов. Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах, пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, отметил Александр Бутенко.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», — рассказал ученый.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от вызываемой коронавирусом болезни COVID-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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