«Прекратите пить» — в сети всплыла переписка Валентины Легкоступовой и сына Юрия Фирсова

Лидия Мартынова

Сегодня в эфире телеканала «Россия» вышел очередной выпуск программы «Прямой Эфир», в котором снова обсуждался трагический уход Валентины Легкоступовой. На этот раз главной звездой студии стал сын Юрия Фирсова — Даниил Фирсов.

Как рассказал Даниил, он заподозрил что-то неладное, еще за неделю до трагедии. Фирсов-младший попытался связаться с отцом, а когда дозвонился услышал его жуткой пьяный голос и сильно испугался. Тогда Даниил в срочном порядке, написал Валентине Легкоступовой сообщение в фэйсбук:

«Валентина добрый день, мне нравится голос отца, ему нужно прекратить пить, пока закончилось плачевно, ему нельзя пить, его это может убить, остановите пожалуйста его» — написал Фирсов-младший.

К сожалению Легкоступова сообщение прочитала, но не ответила, а уже через неделю случились трагические события:

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