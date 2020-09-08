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Приговор Михаила Ефремова смягчили

Приговор Михаила Ефремова смягчили

Сегодня состоялось заседание в Преснеском суде по делу Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам лишения свободы. Корреспондент «РИА Новости», находившийся в зале суда на протяжении всего заседания, сообщил, что государственных наград актера лишать не стали.


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56-летний актер из суда сразу отправился в СИЗО ⠀ Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Приговор актеру судья Елена Абрамова вынесла 8 сентября 2020 года - ровно через три месяца после трагедии, которая разделила жизнь артиста на "до" и "после". ⠀ После сегодняшнего судебного заседания Михаил Ефремов не вернулся домой. ⠀ Пресненский суд Москвы приговорил актера к реальному сроку, потому артиста прямо из суда отправили в СИЗО. ⠀ У здания суда с 11:00 дежурил автозак. Именно на нем осужденного доставят в исправительное учреждение. Вещи на случай неприятного исхода Ефремов с собой не взял. Однако их к зданию суда позже привез водитель Эльмана Пашаева. Как только началось заседание, парень заехал домой к актеру в Плотников переулок, где Михаил Олегович отбывал домашний арест, и взял сумку с вещами. ⠀ Что касается обвинительного приговора, то показания всех свидетелей со стороны обвинения и потерпевших суд признал достоверными и согласующимися между собой. А вот словам самого актера о том, что он ничего не помнит, вызвало у суда недоверие. В итоге суд не принял в качестве достоверных показания актера. ⠀ Суд также не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье. "Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП в центре Москвы и находился в нем один", - зачитала судья. ⠀ Суд признал недостоверными показания всех свидетелей со стороны защиты Ефремова - это трио Александр Кобец - Андрея Гаев - Теван Бадасян. "Других доказательств защита не представила", - отметила судья. Абрамова рассказала про "пальчики". ⠀ Кроме отпечатков Ефремова в его машине найдены следы других людей. "Однако, отпечатки пальцев обнаружены не на руле. Один отпечаток - на конверте, который лежал на сиденье автомобиля, второй и третий - на внешней стороне левой задней двери. Таким образом, установлено, что Ефремов в машине был один", - отчеканила судья. ⠀ Продолжение читайте в комментариях к материалу:

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«Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал. Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами»,

— сообщил он.
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В Пресненском районном суде города Москвы состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, которому было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ⠀ Как сообщает РИА Новости, Михаил Ефремов был признан виновным в ДТП, он приговорен к 8 годам колонии общего режима. ⠀ #пенза #пнз #penza #pnz #пензавзгляд #заречный #зарик #новости #горячиеновости #дтп #авария #ефремов #михаилефремов

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Более того, Михаил должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова. Во время заседания сторона защиты выдвинула версию о том, что водитель Захаров погиб не из-за самого факта аварии, а по вине врачей и очевидцев. Судья отвергла эту версию, так как доказательства обвинения отсутствовали.

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Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима. И 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына Захарова. Его признали виновным в аварии, произошедшей вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда Jeep Grand Cherokee актера пересёк двойную сплошную, выехал на встречку и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. А экспертиза нашла в крови Ефремова алкоголь и наркотики. Михаил несколько раз менял позицию по поводу своей вины. И только 3 сентября окончательно сознался и раскаялся. Сегодня в зале суда его поддерживали Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев и прочие известные лица. #ефремов #судефремова #москва #Новости #сергейзахаров #сми #приговор

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«Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными»,

— ответила Елена Абрамова.

В 13:13 Михаила Ефремова вывели из здания суда в наручниках, прикованных к полицейскому.

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Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд признал Ефремова виновным. Прокурор просил для актера 11 лет колонии. ⠀ Приговор огласили спустя ровно три месяца после инцидента, который произошел 8 июня. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, в котором ехал Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади (рядом со зданием МИД) и столкнулся с автофургоном. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель Сергей Захаров несколько часов спустя умер в больнице. ⠀ Ефремов был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что актер в момент аварии был сильно пьян. В его анализах нашли в том числе следы наркотиков. ⠀ #Ефремов #Суд #ДТП

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По материалам: popcake.tv

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