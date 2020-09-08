Приговор Михаила Ефремова смягчили

Алексей Вольцев

Сегодня состоялось заседание в Преснеском суде по делу Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам лишения свободы. Корреспондент «РИА Новости», находившийся в зале суда на протяжении всего заседания, сообщил, что государственных наград актера лишать не стали.

«Суд ограничился наказанием в виде лишения свободы и трехлетнего запрета управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания суд назначать не стал. Награды, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали по делу смягчающими обстоятельствами»,

— сообщил он.

Более того, Михаил должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова. Во время заседания сторона защиты выдвинула версию о том, что водитель Захаров погиб не из-за самого факта аварии, а по вине врачей и очевидцев. Судья отвергла эту версию, так как доказательства обвинения отсутствовали.

«Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными»,

— ответила Елена Абрамова.

В 13:13 Михаила Ефремова вывели из здания суда в наручниках, прикованных к полицейскому.

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