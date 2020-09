Приговор Михаила Ефремова смягчили

View this post on Instagram

56-летний актер из суда сразу отправился в СИЗО ⠀ Михаила Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Приговор актеру судья Елена Абрамова вынесла 8 сентября 2020 года - ровно через три месяца после трагедии, которая разделила жизнь артиста на "до" и "после". ⠀ После сегодняшнего судебного заседания Михаил Ефремов не вернулся домой. ⠀ Пресненский суд Москвы приговорил актера к реальному сроку, потому артиста прямо из суда отправили в СИЗО. ⠀ У здания суда с 11:00 дежурил автозак. Именно на нем осужденного доставят в исправительное учреждение. Вещи на случай неприятного исхода Ефремов с собой не взял. Однако их к зданию суда позже привез водитель Эльмана Пашаева. Как только началось заседание, парень заехал домой к актеру в Плотников переулок, где Михаил Олегович отбывал домашний арест, и взял сумку с вещами. ⠀ Что касается обвинительного приговора, то показания всех свидетелей со стороны обвинения и потерпевших суд признал достоверными и согласующимися между собой. А вот словам самого актера о том, что он ничего не помнит, вызвало у суда недоверие. В итоге суд не принял в качестве достоверных показания актера. ⠀ Суд также не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье. "Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП в центре Москвы и находился в нем один", - зачитала судья. ⠀ Суд признал недостоверными показания всех свидетелей со стороны защиты Ефремова - это трио Александр Кобец - Андрея Гаев - Теван Бадасян. "Других доказательств защита не представила", - отметила судья. Абрамова рассказала про "пальчики". ⠀ Кроме отпечатков Ефремова в его машине найдены следы других людей. "Однако, отпечатки пальцев обнаружены не на руле. Один отпечаток - на конверте, который лежал на сиденье автомобиля, второй и третий - на внешней стороне левой задней двери. Таким образом, установлено, что Ефремов в машине был один", - отчеканила судья. ⠀ Продолжение читайте в комментариях к материалу: