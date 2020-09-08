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Приговор по делу журналиста Хашукджи не устроил Турцию

Приговор по делу журналиста Хашукджи не устроил Турцию

Турция осталась недовольна приговором суда Саудовской Аравии, по которому для фигурантов дела об убийстве журналиста-диссидента Джемаля Хашукджи казнь заменили тюремным заключением на различные сроки. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, вердикт не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом, кто хотел его смерти, были ли сообщники — это ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств», — сказал политик.

Он призвал Саудовскую Аравию продолжить турецкое расследование дела об убийстве журналиста.

По приговору суда пять фигурантов дела получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. При этом ранее выносилось решение о казни, но оно было отменено.

ИА Newstes напоминает, что Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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