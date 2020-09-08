Приговор по делу журналиста Хашукджи не устроил Турцию

Анастасия Иванова

Турция осталась недовольна приговором суда Саудовской Аравии, по которому для фигурантов дела об убийстве журналиста-диссидента Джемаля Хашукджи казнь заменили тюремным заключением на различные сроки. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, вердикт не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом, кто хотел его смерти, были ли сообщники — это ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств», — сказал политик.

Он призвал Саудовскую Аравию продолжить турецкое расследование дела об убийстве журналиста.

По приговору суда пять фигурантов дела получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. При этом ранее выносилось решение о казни, но оно было отменено.

ИА Newstes напоминает, что Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.