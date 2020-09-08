Принц Гарри и Меган Маркл вернули королевской семье миллионы, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа

Вадим Карасев

Когда принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах отказаться от статуса членов королевской семьи, супруги дали понять, что они также хотят полной финансовой независимости. И теперь, всего через пять месяцев после их переезда, герцог и герцогиня Сассекские полностью выплатили 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиона долларов), потраченные на перестройку особняка Фрогмор-коттедж, — эти деньги были взяты из государственного бюджета, что вызвало скандал.





Принц Гарри и Меган Маркл

Эта сумма полностью покрывала все необходимые затраты на ремонт дома, который находится в собственности Ее Величества Королевы и останется резиденцией герцога и королевы Великобритании и его семьи,

— сообщил представитель пары.

Букингемский дворец также подтвердил, что эта сумма была недавно полностью возвращена в счет так называемого Суверенного гранта (это средства, которые правительство Великобритании выделяет на содержание королевской семьи). Гарри и Меган при этом из собственного кармана заплатили за установку новых водопроводных труб и кранов, а также сами купили бытовую технику.





Гарри и его жена сразу после свадьбы жили в Кенсингтонском дворце, но переехали во Фрогмор-коттедж незадолго до рождения их сына Арчи. До этого в виндзорском особняке жила королевская прислуга, и он был разбит на несколько квартир, поэтому во время ремонта его нужно было переделать в жилье для одной семьи.

Королевская семья не ждала и никогда не просила выплатить эту сумму, но они чувствовали, что это важно сделать, и поэтому предложили выплатить компенсацию, как только было объявлено о переезде. Рассрочка могла быть одним из вариантов, но герцог хотел как можно быстрее полностью вернуть деньги,

— сказал источник, близкий к паре.

Несмотря на предложения принца Чарльза оказать финансовую поддержку принцу Гарри и его супруге, инсайдер заявил, что те "ничего не берут" у принца Уэльского и хотят быть полностью независимыми. Судя по всему, зарабатывать пара собирается на телевизионных проектах: несколько дней назад стало известно, что Гарри и Меган заключили контракт со студией Netflix.