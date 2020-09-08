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"Прямой" пошел в суд из-за отмены лицензии Нацсоветом

"Прямой" пошел в суд из-за отмены лицензии Нацсоветом
Общество с ограниченной ответственностью "Телеканал "Прямой" подало в Окружной админсуд Киева иск в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"3 сентября 2020 года Национальный совет на заседании рассмотрел вопрос "О результатах плановой выездной проверки ООО "Телеканал "Прямой", г. Киев (НР №01430-м от 09.11.2018, эфирное вещание, позывные: "Прямой FM") и принял решение лишить лицензии на вещание радио "Прямой FM". "Прямой" не соглашается с решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку считает его противоправным и подлежащим отмене, а свои права, свободы и охраняемые законом интересы нарушенными", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приведенные "Прямым" факты свидетельствуют, что при принятии обжалуемого решения Национальный совет не соблюдал принципов, которые положены в основу его деятельности - законности, независимости, объективности, прозрачности, доступности для общественности, учитывая культурное, идеологическое и политическое многообразие в обществе, учитывая общепризнанные международные нормы и стандарты в области телерадиовещания, полноту и всестороннее рассмотрение вопросов и обоснованность принятых решений.
Кроме того истец считает, что решение Нацсовета принято необоснованно, предвзято, с нарушением законодательно установленного порядка принятия решения о назначении внеплановой проверки и ее оформления.

Национальный совет 3 сентября аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM". На заседании отмечалось, что по результатам плановой выездной проверки было зафиксировано отсутствие вещания в течение года радиостанции "Прямой FM" в двух из шести предусмотренных лицензией городах, а именно в Марганце и Лубнах.

Член Нацсовета Олег Черныш обратил внимание, что есть четкая норма закона, которая предусматривает аннулирование лицензии в случае отсутствия вещания в течение года со дня выдачи лицензии - а именно с 9 ноября 2018 года. В ней также говорится о том, чтобы обязать ООО "Телеканал "Прямой" вернуть в Национальный совет лицензию на вещание.

В свою очередь, представитель радиостанции "Прямой FM" апеллировал к тому, что радиостанция принимала участие в конкурсе на частоты в 6-ти городах, объявленном различными решениями Национального совета, результаты конкурса были оформлены также отдельными решениями, фактически радиостанция должна была получить 6 лицензий, но получила одну - где было указано все 6 городов. То есть это была инициатива Национального совета - объединить 6 лицензий в одну. И теперь, вместо того чтобы отменить 2 лицензии, Нацсовет отменяет все 6.

Она также отметила, что у радиостанции сразу возникли технические трудности. В приложении к лицензии говорилось, что оператор - Концерн РРТ. Но, как выяснилось, в некоторых городах объекты Концерна РРТ отсутствовали, поэтому радиостанция была вынуждена менять оператора и место расположения передатчиков, что требовало значительного времени.

Член Национального совета Александр Ильяшенко отметил, что лицензиат не обратился в Нацсовет в течение года с заявлением о переоформлении лицензии с просьбой изъять частоты, на которых не ведется вещания, однако компания уже начала вещание на части частот, хоть и не освоила одну частоту. Он предложил признать нарушение и объявить санкцию предупреждения "Прямому".

После обсуждения за аннулирование лицензии проголосовали 5 членов Нацсовета, 2 голоса было против, один - воздержался.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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