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Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России

Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России
Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров, работающих в регионах страны, сказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"На площадке международной туристической выставки "Отдых-2020" нам удалось побеседовать с представителями туристического бизнеса из различных регионов России. Многие из них приняли участие в программе кешбэка и заверили, что такую акцию необходимо обязательно повторить", — сказал Игнатьев.

Собеседник агентства напомнил, что эта акция стала первой инициативой со стороны государства, когда финансовое стимулирование путешествий по стране было направлено непосредственно на потребителя.


"Это особенно важно в такой сложный период, когда поездки по миру не вполне безопасны и ограничены. Со стороны турбизнеса россияне получили расширенный спектр предложений для путешествий по своей стране, а со стороны государства — возможность вернуть до 20 процентов средств в виде кешбэка. Как раз об этом говорят представители регионов на выставке "Отдых-2020", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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