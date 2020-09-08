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Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
. Российский лидер Владимир Путин возглавил делегацию страны, заявленную для работы на 75-й сессии Генассамблеи ООН, после окончания его участия полномочия главы перейдут к министру иностранных дел Сергею Лаврову, соответствующее распоряжение доступно на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Владимир Путин – президент Российской Федерации (глава делегации), Константин Косачев – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (член делегации), Сергей Лавров – министр иностранных дел Федерации (член делегации)", - отмечается в документе.

Добавляется, что после выступления президента России в формате видеообращения на Сергея Лаврова будут возложены обязанности главы делегации.


сообщило, что Путин предложил провести встречу членам Совбеза ООН.
# Политика
По материалам: ria.ru

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