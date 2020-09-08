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Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Почти 50 тысяч детей переболели коронавирусом в России за первое полугодие 2020 года, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма - лишь у 0,2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

За первое полугодие 2020 года в России зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей, что составило 8,4% от общего числа заболевших, уточнили в пресс-службе.

"Ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей за этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%). По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике", - говорится в сообщении.

У 32,3% детей, переболевших COVID-19, было подтверждено бессимптомное течение, тяжёлая форма регистрировались лишь у 0,2%, подчеркнули в пресс-службе.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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