Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

Алексей Вольцев

России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что способно вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, об этом говорится в отчете аналитического центра "Совэкон".

По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом, что нанесло серьезный урон подсолнечнику.

Данный объем урожая, как отмечают в "Совэконе", станет самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северной Кавказе до 3,3 миллиона тонны, что на треть ниже прошлогодних показателей. Снизится сбор и в других регионах.

Эксперты "Совэкона" в текущей ситуации не ожидают заметного сезонного падения цен, а в ближайшее время, по их прогнозу, котировки "начнут расти взрывными темпами".