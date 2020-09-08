Российский истребитель поднимался на перехват самолётов США и Швеции

Лидия Мартынова

Российский истребитель Су-27 8 сентября поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем, нарушения госграницы России не было допущено, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, 8 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающиеся к российской границе две воздушные цели. Для их опознания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж данного истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёты-разведчики США и Швеции. После их разворота от российской границы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы американским и шведским самолётами не допущено.

В понедельник силы противовоздушной обороны Северного флота обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря цель, которая приближалась к российской границе. Для её опознавания в воздух был поднят МиГ-29.