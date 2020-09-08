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"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник", на который потрачено более 2 млрд рублей

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник", на который потрачено более 2 млрд рублей

"Ростелеком" окончательно закрыл национальный государственный поисковик "Спутник", на развитие которого потратили более 2 млрд рублей, передает издание CNews.

С официального сайта "Спутника" уже пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице остались ссылки на другие разработки компании - корпоративный браузер, аналитическую систему "Лаборатория интеллектуального анализа данных" и корпоративный поисковик.

Согласно подсчетам CNews за 2016 год, расходы на "Спутник" составили не менее 2 млрд рублей без учета аренды площадей для разработчиков. "Ведомости" со ссылкой на данные LiveIntenet писали, что поисковик не занимал даже 1% поискового рынка интернета в России.

Отметим, что уже в 2018 году "Ростелеком" потребовал признать банкротом ООО "Спутник".

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что около 50 млрд рублей из госбюджета за 2019 год было использовано нецелевым образом различными министерствами и ведомствами.

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По материалам: uposters.ru

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