Рынок ждет больше рейсов по новым зарубежным направлениям

Лидия Мартынова

В туроператорских и турагентских компаниях отмечают, что спрос на открытые недавно зарубежные направления – ОАЭ, Египет и Мальдивы – пока не успел набрать силу. Хотя наблюдатели называют неопределенность главной причиной осторожного поведения туристов, объемы перевозки также играют немалую роль.

С одной стороны, говорят участники туррынка, расширение списка доступных для россиян стран, в который теперь вошли Мальдивы, ОАЭ и Египет, вселяет оптимизм. Однако туристы, так долго ожидавшие открытия границ, не торопятся массово отправляться в путешествия за рубеж.

«Сегодня, пережив внезапное закрытие границ и вынужденную аннуляцию, туристы с осторожностью планируют свои отпуска и путешествия, многие отложили свои поездки ввиду старта учебного года. Однако одним из главных критериев торможения спроса все же стоит назвать неуверенность путешественников в открытии границ на зимний и весенний период, которую подогревают слухи о второй волне пандемии», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

У туристической розницы схожие наблюдения. Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру», поясняет, что туристам приходится решать задачку с несколькими неизвестными: покупать путевку сейчас или сделать это после якобы «решающей» даты 20 сентября, бронировать ли вообще, что будет с вирусом в мире и насколько велик риск вновь остаться без отдыха и денег.

Тем не менее, полагают эксперты, спрос на ОАЭ и Мальдивы еще раскрутится. Нужно время.

ТУРЦИЯ ОСТАЕТСЯ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ КУРОРТОМ У РОССИЯН

«В этом смысле интересен и показателен пример с Турцией. Первые чартеры полетели на курорты этой страны 9 августа, но реальный массовый спрос мы начали фиксировать лишь после 20 августа. Сначала сами менеджеры не понимали, как продавать туры. Конечно, вся эта неопределенность сказывалась на объемах. Сейчас у менеджеров есть понимание, как продавать. У туристов – как отдыхать. А отели отладили систему приема по новым правилам. Итог – продажи Турции на сентябрь идут в разы активнее августовских. То же должно произойти и с новыми направлениями», – рассказывает Юрий Наумов.

Основная доля продаж всех зарубежных направлений по-прежнему приходится на Турцию, других зарубежных конкурентов у нее в смысле массовости нет, подтверждают в пресс-службах ANEX Tour, «Интурист», TEZ Tour.

«Чартерные вылеты из всех городов обычно полностью закрыты на 3-4 дня вперед. В целом глубина продаж небольшая, большинство новых бронирований приходится на вылеты last minute», – рассказали в «Интуристе».

Но в целом, несмотря на хорошие объемы продаж по Турции, наблюдатели в туроператорских компаниях говорят, что они могли бы быть и выше.

«Турция – семейное направление, а потому начало учебного года несколько затормозило спрос. Во многом блокирует желание туристов лететь на отдых в Турцию и страх попасть на карантин в случае, если в самолете рядом сидел заразившийся, а также необходимость сдавать тест на коронавирус после возвращения. Многие туристы, летящие со стыковками в регионы, боятся не успеть загрузить тест на сайт госуслуг», – поясняют в «Интуристе».

НОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: НУЖНО ВРЕМЯ

Что касается новой порции открытых направлений – Египта, ОАЭ и Мальдив, то спрос пока, по словам экспертов, не слишком весомый, но начинает расти – по меньшей мере по отдельным направлениям.

«Сейчас спрос на отдых в Египте, ОАЭ и на Мальдивах в настоящий момент достаточно скромный», – рассказали в пресс-службе TEZ Tour. Больше всего бронирований у клиентов TEZ Tour приходится на туры в Египет, далее по востребованности следуют Мальдивские острова.

Зато в «Интуристе» уже зафиксировали растущую активность бронирований на туры на Мальдивы.

«По Мальдивам все вылеты до 17 сентября уже проданы. Цены пакетов прямым рейсом «Аэрофлота» стартуют от 180 тыс. руб. на двоих на 7 ночей при проживании в отеле 4* на BB , включая трансфер , медицинскую страховку с покрытием по COVID-19», – рассказали в пресс-службе туроператора.

«После объявления об открытии границ с заявками на Мальдивы туристы особо не торопились. Но в выходные «лед понемногу тронулся»: начались бронирования отелей Riu Palace, Amilla Fushi, Nika Island, Biyadhoo, Cinnamon Dhonveli и др. Начали поступать и новогодние заявки», - говорят в ПАКС. Но, конечно, до прошлогоднего спроса пока далеко.

«На ОАЭ спрос немного отложенный – основные заезды приходятся на более поздние осенние месяцы. Поэтому активный спрос на Дубай, с учетом нынешней глубины продаж, ожидается позднее. Что касается Египта – то массовый спрос здесь стоит ожидать только в случае прямых рейсов на курорты Красного моря», – поясняют в ANEX Tour.

Эксперты уверены, что до восстановления хотя бы половины «доковидного» объема перевозки и открытия прямых чартеров на курорты Красного моря, ни Египет, ни Дубай, ни тем более, люксовые Мальдивы не будут иметь осенью и зимой такого же массового спроса, как Турция в августе.

ЧТО ОПРЕДЕЛИТ МАССОВОСТЬ

Юрий Наумов обращает внимание на два обстоятельства, стимулирующие потенциальных путешественников выжидать с турпоездками в ОАЭ, Египет и на Мальдивы.

С Египтом дело в цене: тур в Египет через Стамбул или Каир будет достаточно дорогим. А массовый российский турист психологически не готов платить за Египет высокую цену.

Что касается ОАЭ и Мальдив, то тут массовому туризму мешают пока низкие объемы перевозки.

«Сейчас цены на эти направления достаточно высоки, но их, в отличие от Египта, и выбирала более обеспеченная аудитория. Здесь главный вопрос туристов не деньги, а определенность. Людям нужно заранее планировать свои поездки, они должны быть уверены, что их отдых не сорвется, особенно если это отдых с детьми. Поэтому хорошего спроса стоит ждать после первых успешных заездов и рассказов побывавших там туристов», – отмечают турагенты.

По словам участников рынка, если объем перевозки в ОАЭ будет увеличен, а в Египте россиянам станут доступны и прямые рейсы на курорты, это станет хорошим подспорьем для игроков туррынка в зимнем сезоне. Компаниям можно будет «выстоять» зиму в отсутствие Таиланда и других азиатских направлений, а также ряда стран карибского бассейна.