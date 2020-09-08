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С 11 по 13 сентября по всей стране пройдет всероссийская акция «Помоги первым!»

С 11 по 13 сентября по всей стране пройдет всероссийская акция «Помоги первым!»

С 11 по 13 сентября по всей стране пройдет всероссийская акция «Помоги первым!», сообщает пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации.

В рамках акции волонтеры-медики организуют городские фестивали «Ты можешь спасти жизнь» для всех желающих, проведут мастер-классы для молодых родителей и другие полезные активности.

«Умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. Первую помощь может оказать любой человек, обладающий необходимыми навыками и находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Она может включать в себя остановку кровотечений, помощь при травмах, сердечно-легочную реанимацию. И от того, какими решительным, быстрым и подготовленным окажется спасатель, будет зависеть жизнь человека», - отметил член ОП РФ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

В соответствии с эпидемиологической ситуацией фестивали по обучению населения навыкам оказания первой помощи «Ты можешь спасти жизнь» пройдут в 30 регионах России. На открытом воздухе участники фестиваля посетят мастер-классы по первой помощи от обученных волонтеров-медиков, примут участие в ярких розыгрышах и викторинах. Партнерами фестиваля в Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия), Республике Дагестан, Омской, Владимирской, Свердловской, Новгородской областях станут региональные отделения Российского Красного Креста, медицинские организации и вузы.

Организаторами всероссийской акции «Помоги первым!» выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Партнеры акции — Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, АО «Газпром-Медиа Холдинг», ОАО «РЖД-Медицина».

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Демография» национального проекта «Здравоохранение».

# Общество
По материалам: edu.ru

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