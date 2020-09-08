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Самарская область ставит на брендовые маршруты и «атмосферный» туризм

Самарская область ставит на брендовые маршруты и «атмосферный» туризм

Как в Самарской области перезапустили туризм, что ждет брендовый маршрут «Жигулевские выходные», и как провести идеальный сити-брейк в этом регионе, рассказал заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

- Как туризм Самарской области переживает пандемию?  Возобновлена ли работа отрасли в полном объеме?

- Несмотря на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции еще не завершилась, туристическая отрасль Самарской области сейчас полноценно работает на прием туристов. В регионе практически сняты все ограничения для туризма.

Так, в обычном режиме, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, функционируют все объекты размещения. При этом отдельные объекты вводят дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих гостей.

В полном объеме осуществляют свою деятельность объекты общественного питания. Также к повседневному режиму работы вернулись музеи: они ведут прием как индивидуальных туристов, так и туристических групп. Проведение экскурсий на открытом воздухе для туристических групп  не ограничено.

Поэтапно возобновляется проведение событийных мероприятий. Уже в конце августа после длительного перерыва состоялись  фестиваль набережных «Волга-Фест» в Самаре и фестиваль «Тремоло» в Тольятти.

Руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

- Удалось ли восстановить до прежнего уровня транспортное сообщение с регионом?

- На сегодняшний момент восстановлено более 70% маршрутов авиационного и железнодорожного транспорта. До конца сентября этот показатель достигнет 100%.

Кроме того, совместно с  Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ведется работа над открытием новых рейсов.

- По вашим прогнозам, сколько туристов примет Самарская область по итогам 2020 года?

- Сегодня сложно прогнозировать результаты по всему году. С января по середину марта был зафиксирован рост турпотока на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С апреля по июнь отмечено снижение до 90%.  В июле и августе уже фиксируется рост турпотока, который достигает 30%.

- Как развивается один из знаковых туристских проектов Самарской области – маршрут «Жигулевские выходные»?

Совсем недавно  в Самарской области завершился экспертный тур по маршруту «Жигулевские выходные». Маршрут был протестирован специалистами Экспертного совета по продвижению внутреннего и въездного туризма при Ростуризме.

Благодаря экспертному туру, мы получили дополнительное предложение по улучшению данного маршрута.

Новая версия «Жигулёвских выходных» будет ориентирована на достаточно широкий круг потребителей, в том числе, молодежь

Новая версия «Жигулёвских выходных» будет ориентирована на достаточно широкий круг потребителей. В том числе, как мы надеемся, маршрут будет интересен и молодежной аудитории благодаря добавлению в него элементов активного отдыха. В обновленном маршруте также усилены акценты на экотуризм.

- Сколько туристов уже проехало по этому брендовому маршруту за годы его существования? Какие прогнозные оценки на этот год?

- За весь период по брендовому маршруту «Жигулевские выходные» проехало около 2000 туристов. К сожалению, из-за новой коронавирусной инфекции пришлось отменить три заезда.

В настоящее время давать прогнозы до конца 2020 года сложно, но одно точно можно сказать: брендовый маршрут  интересен гостям Самарской области.

- Если отойти от классических экскурсионных туров, какие возможности отдыха можно найти в Самарской области, например, приезжая на короткий сити-брейк?

- Если мы говорим о программе уикенда Самарской области, то, несомненно, его проведение стоит начать с нашего областного центра – с Самары. Здесь я бы советовал познакомиться с историческим центром города, увидеть купеческие особняки в стиле провинциального модерна.

Также стоит отправиться в путешествие по нашей главной жемчужине Самаркой Луке. Тут программой минимум может стать восхождение на гору Стрельная – самую высокую точку Жигулевских гор, а также посещение старинного села Ширяево, где было написано известное произведение художника И.Е. Репина «Бурлаки на Волге».

Стоит также заглянуть в автомобильную столицу России – г.Тольятти, посетить парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова и музей «АВТОВАЗа». Создать полноценное впечатление от путешествия по Самарской области поможет поездка в город Сызрань, где сохранился дух купеческого города.

В Самаре сегодня существуют действительно большое количество атмосферных мест. 

- Что интересного ждет в Самаре молодую аудиторию – блогеров, фотографов, компании друзей?

- В Самаре сегодня существуют действительно большое количество атмосферных мест. Это и  рестораны, и кафе с интересными интерьерам и, планировочными решениями, располагающиеся в нестандартных локациях. В городе много зданий архитектурного стиля модерн,  что  сегодня нравится молодежной аудитории. Ну и, конечно, в Самарской области много предложений для активного отдыха. Это яхтинг, кайтинг, сапбординг.

- Как Самарская область готовится к зимнему сезону? Будут ли сюрпризы?

- В ближайший зимний сезон туроператоры Самарской области планируют реализовать сборные туры с предложением активного отдыха на территории Самарской Луки.

Это маршруты к природным достопримечательностям с использованием снегоходов, собачьих упряжек и других нестандартных средств передвижения.

Сегодня пока еще рано говорить о зимних событиях, поскольку их проведение может быть ограничено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но мы надеемся, что они будут проведены в полном объеме.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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