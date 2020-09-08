Сериал «Острые козырьки» – в ожидании 7 сезона

Роман Иванов

Телевизионное шоу «Острые козырьки» – это настоящий гангстерский эпос, основанный на приключениях семьи Шелби в Бирмингеме на рубеже веков. Томми Шелби – жестокий босс мафии, который хочет «подняться» в обществе любым доступным способом, не останавливаясь даже перед насилием.

В настоящий момент полностью вышло шесть сезонов сериала, старт которого был положен ещё в 2013 году. Вы сможете увидеть любую серию в хорошем качестве и различных переводах на официальном фан-сайте по сериалу «Острые козырьки». Перечень всех выпущенных серий смотреть тут. Кроме того, на сайте peaky-site.com вы найдете материалы для истинных фанатов – подробный разбор и аналитика каждой серии, тексты всех наиболее значимых диалогов, кадры, обои по сериалу и даже шрифты для текстовых редакторов.

Ожидается, что грядущий 7-й сезон выйдет в 2021 году в США на стриминговой платформе Netflix. Главной интригой предстоящего сезона является неподтвержденная информация, будут ли действия нового сезона происходить во времена Второй мировой войны.

Напомним, что действие сериала «Острые козырьки» разворачивается в начале 19 века, когда глава семейства Томми Шелби начинает строить свою криминальную империю. Как известно, сюжет шестого сезона окончился в 1930 году. Было анонсировано, что новый временной отрезок будет стартовать с 1934 года, однако зрителей больше всего заинтересовало, дойдет ли повествование до начала Второй мировой войны и покажут ли события, которые происходили с главными героями, именно в это время.

Почему это так интересует фанатов? «Острые козырьки» – это сериал, который всегда были историей о войне, история о влиянии людей на обычную жизнь (и наоборот – о влиянии жизни на обычных людей), после того, как они вернулись с фронта. Первая мировая война оставила след на многих, да и многие мужчины семейства Шелби не понаслышке знакомы с ужасами военного времени.

Еще в 2018 году, после победы сериала на ежегодной церемонии «BAFTA TV Awards», один из режиссеров картины Колм МакКарти заявил, что «Острые козырьки» – «мы стремимся рассказать историю семьи, которая застряла между двумя войнами. Возможно, мы когда-нибудь увидим начало Второй мировой войны в этом шоу, это не исключено», – рассказал Колм МакКарти.