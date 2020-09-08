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Школам Удмуртии подключат высокоскоростной интернет

Школам Удмуртии подключат высокоскоростной интернет

31 августа закончилось строительство инфраструктуры для подключения 280 социально значимых объектов, среди них 92 школы, сообщает правительство Удмуртской Республики.

«Инфраструктура 280 социальных объектов, среди которых школы, СПО, фельдшерско-акушерские пункты, администрации муниципальных образований, пожарные посты технически готова, а уже с 1 октября все объекты получат доступ к скоростному Интернету», — отмечает Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

Всего на подключение социально значимых объектов к интернету выделено 670 млн руб.

К концу 2021 года все школы региона планируют подключить к высокоскоростному Интернету.

# Общество
По материалам: edu.ru

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