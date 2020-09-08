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«Синяки и опухшее лицо», — Рианна попала в аварию

«Синяки и опухшее лицо», — Рианна попала в аварию

Американская звезда Рианна (Rihanna) ошарашила публику своим лицом с ушибами и синяками. Папарацци удалось сделать снимки селебрити у ресторана Giorgio Baldi, находящегося в Санта-Монике, где РиРи заказала еду на вынос и ожидала в машине, пока ей вынесут блюда. Рианна старалась быть незамеченной, приехала в заведение в ночное время и постоянно сидела в темных очках, но, сняв их на секунду, она сразу была запечатлена ловкими фотографами.


Backgrid

Некоторые западные издания опубликовали фотографии парарацци и написали о том, что РиРи, возможно, подверглась насилию или была избита, припомнив историю с Крисом Брауном (Chris Brown) 2009 года. Однако, все оказалось гораздо проще: звезда неудачно прокатилась на электронном самокате, который перевернулся при падении, ударив ее по лицу.


«Это что, продолжение истории Криса Брауна или Рири пострадала из-за чего-то другого? Я надеюсь, что сейчас с ней все хорошо»,

— пишет девушка, добавляя смайлы с сердечками.

Стоит отметить, что электронные устройства, такие, как гироскутеры, сигвеи, самокаты и гироборды являются причиной травм большого количества людей. К слову, продюсер Саймон Коуэлл (Simon Cowell), стал жертвой электрического велосипеда и сломал спину. Сейчас он находится на реабилитации и призывает всю публику быть аккуратнее с «новомодными штучками».

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По материалам: popcake.tv

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