Сода — незаменимая помощница любой хозяйке

Лидия Мартынова

В каждом доме есть сода, она используется для пищи, но ее можно использовать и не по назначению. Сколько же придумали лайфхаков с содой. Не хватит и пальцев рук, чтобы все пересчитать. Сода отлично уничтожает запахи, отбеливает, оттирает.

Есть такой совет, чтобы зубы отбелить нужно раз в месяц чистить зубы содой. То есть вместо пасты используйте соду, она прекрасно отбелит и продезинфицирует.

Содой можно удалить застоявшуюся грязь, например на газовой плите. Налейте воды на поверхность плиты и посыпьте содой, дайте соде время, а затем удалите сложные загрязнения без особых усилий.

Содовый раствор поможет в уборке ванной комнаты, особенно для очистки швов между плитками. Чтобы их отчистить возьмите зубную щетку и натрите швы содой. Весь налет и грязь уйдет.

Если ваше мусорное ведро постоянно неприятно пахнет, то снова поможет сода. Насыпьте ее под мусорный пакет и если что-то протечет, то запаха не будут.

Все мы люди и часто наша обувь неприятно пахнет, как же избавится от запаха, если времени на стирку и сушку совершенно нет? Поможет тряпочный мешочек с волшебной содой, просто кладите мешочек в обувь на ночь и запах исчезнет. Сода все в себя впитает.





Сода поможет, есть у вас в квартире повышенная влажность. Просто поставьте по углам стаканы с этой волшебницей и влага заметно уменьшится. Так же можно бороться с влагой в шкафу. Ведь не редкость, что одежда становится влажной и неприятно пахнущей. Сода и тут поможет.

Сода поможет, если у вас случилась изжога, конечно, этот метод не самый лучший, но если под рукой ничего нет, то и такое сойдет. Она быстро избавит от противного состояния.

Содовой раствор поможет помыть окна без разводов, но туда стоит добавить пару капель спирта. Сода идеально удалит старые загрязнения, а спирт придаст блеска вашим окнам.

Сода в сочетании с уксусом создает знаменитую шипучку, которая может помочь избавится от засора любой сложности. То есть засыпьте соду в трубу и залейте уксусом. Шипучая смесь выбьет засор любой сложности, плюс не повредит вашу трубу и раковину.

Без соды невозможно решить некоторые проблемы, будь то оладушки или избавления запаха в шкафу. Она незаменимая помощница любой хозяйке. Если бы ее не было, то люди не знали, что блины могут быть такими пышными без дрожжей. Что от некоторых запахов можно избавится, без особых усилий.