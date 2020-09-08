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США нарастили закупку российских нефтепродуктов

США нарастили закупку российских нефтепродуктов

По итогам 2020 года суммарная закупка российских нефтепродуктов Соединенными Штатами может составить 15 миллионов баррелей – это на 25% больше, чем в 2019 году.

Газета "Ведомости" пишет, ссылаясь на аналитиков Vygon Consulting, что поставки могут вырасти в полтора раза, если считать по их стоимости. Во втором полугодии прогнозируется наращивание суммарного российского экспорта на 20-30%.

Сейчас Россия это четвертый по величине поставщик сырой нефти и ее продуктов. В первой тройке – Канада, Мексика и Саудовская Аравия. В структуре российского экспорта нефтепродуктов Соединенные Штаты занимают 12%. На первом месте – Нидерланды, на третьем Мальта.

Как сообщал Ruposters, в апреле аналитики назвали США победителем в нефтяной войне России и Саудовской Аравии. Вашингтон стал главным выгодополучателем в противостоянии.

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По материалам: uposters.ru

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