США нарастили закупку российских нефтепродуктов

Вадим Карасев

По итогам 2020 года суммарная закупка российских нефтепродуктов Соединенными Штатами может составить 15 миллионов баррелей – это на 25% больше, чем в 2019 году.

Газета "Ведомости" пишет, ссылаясь на аналитиков Vygon Consulting, что поставки могут вырасти в полтора раза, если считать по их стоимости. Во втором полугодии прогнозируется наращивание суммарного российского экспорта на 20-30%.

Сейчас Россия это четвертый по величине поставщик сырой нефти и ее продуктов. В первой тройке – Канада, Мексика и Саудовская Аравия. В структуре российского экспорта нефтепродуктов Соединенные Штаты занимают 12%. На первом месте – Нидерланды, на третьем Мальта.

Как сообщал Ruposters, в апреле аналитики назвали США победителем в нефтяной войне России и Саудовской Аравии. Вашингтон стал главным выгодополучателем в противостоянии.