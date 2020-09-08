Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая

Вадим Карасев

Очень часто душа человека оказывается гораздо старше его тела. Некоторые души живут на Земле уже не одну тысячу лет. Эксперты приводят несколько признаков того, что вы проживаете далеко не первую жизнь.

Считается, что душа может возвращаться на Землю для того, чтобы развязать кармические узлы, очистить карму, решить незаконченные дела. Никто не знает, как именно работает процесс переселения душ, но очевидно, что многим из нас уже доводилось прожить на Земле не одну жизнь. Если у вас есть все описанные ниже признаки, значит, вы точно живете уже не впервые.

Вы умеете читать других людей

Все эмоции и чувства окружающих людей для вас — словно открытая книга. Если это действительно так, то, возможно, вы набрались опыта, помогающего читать людей, за предыдущие жизни.

Эксперты в области биоэнергетики полагают, что людям с древними душами не нужно изучать тонкости психологии для того, чтобы узнавать мотивы и намерения окружающих. У них очень сильно развита интуиция и есть тайный багаж знаний, который хранится глубже, чем просто в тайных уголках мозга.

Благодаря умению читать людей такие личности без особого труда находят друзей, сторонятся врагов и недоброжелателей. У них развита эмпатия, которая помогает чувствовать, что думают и ощущают другие люди.

Вам хорошо в одиночестве

Людям с древней душой очень комфортно находиться наедине с самими собой. Такие люди могут проводить много времени одни и наслаждаться каждой минутой, но при желании или необходимости встречаться с друзьями, коллегами, близкими. Мудрые и «древние» люди видят в одиночестве лишь способ сменить обстановку, насладиться самими собой и своими мыслями, мечтами.

Также стоит отметить, что люди, которые уже не раз переживали реинкарнацию, не желают делать что-то ради одобрения друзей, родителей, окружающих. Они делают всё только ради себя или ради справедливости.

Среди таких людей часто встречаются отшельники, монахи. Они очень добрые, открытые, приятные люди, каждый разговор с которыми запоминается на очень долгий срок. Если люди говорят вам о том, что с вами интересно, это знак того, что ваша душа может быть очень старой. Кстати, если вам очень хочется вспомнить свои прошлые жизни, можно воспользоваться тремя полезными способами.

Вы интересуетесь устройством мира

Если человек прожил много жизней, он прекрасно понимает, что мир устроен не идеально. Такие люди постоянно находят изъяны во всем, что происходит вокруг. Им часто кажется, что окружающие поступают неправильно.

Человеку с древней душой интересно, откуда взялось всё сущее и всё высшее. Если вы переживаете не первую реинкарнацию, вы можете задавать очень много вопросов. Именно поэтому среди таких людей много ученых.

Самое главное для людей, родившихся не впервые, — это духовное преобразование и желание понять процессы, происходящие вокруг и внутри них самих. Этим объясняется их невероятная тяга к знаниям, любовь к чтению и саморазвитию.

Люди уважают вас

Люди чувствуют тех, кто видит этот мир уже не первую сотню лет. Именно поэтому у них всегда есть непреодолимая тяга к тому, чтобы спросить у вас о чем-то важном.

Это уважение и притяжение можно объяснить тем, что все эти реинкарнации привели к появлению особого взгляда на мир и всё происходящее вокруг. Окружающие чувствуют силу души такого человека, потому что он терпелив, честен и в каком-то роде таинственен, непостижим. Люди со старой душой не стремятся к славе и богатствам. Их цель — умиротворение и спокойствие, поэтому к ним приходят за советами о том, как стать такими же просветленными.