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Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
Благодаря альбому Folklore, выпущенному в конце июля, певица Тейлор Свифт повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200, став одной из самых прослушиваемых женщин в истории, сообщает Billboard.

По информации издания, сборник Свифт уже шестую неделю занимает первое место в рейтинге. В совокупности с другими альбомами исполнительницы, которые ранее возглавляли чарт, в общей сложности она продержалась 46 недель на вершине Billboard 200.

Такого же результата достигла и Уитни Хьюстон (ушла из жизни в 2012-м году). Четыре ее альбома возглавляли Billboard 200: дебютный "Whitney Houston" (14 недель в 1986-м году), "Whitney" (11 недель в 1987-м году), саундтрек "The Bodyguard" (20 недель в 1992-1993 годах) и "I look to you" (одна неделя в 2009-м году).


За Свифт и Хьюстон в списке самых прослушиваемых певиц следует Адель, чьи альбомы в совокупности были на первом месте 34 недели в Billboard 200. Речь о пластинках "21" (24 недели в 2011-2012 года) и "25" (10 недель в 2015-2016 годах).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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