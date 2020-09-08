Телеканал "Россия" запустил челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди"

Лидия Мартынова

Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в TikTok-челлендже по мотивам программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Для этого необходимо выполнить всего три условия: снять видео и продемонстрировать на нем свою удивительную способность, затем выложить ролик в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди и отметить аккаунт tvrussia1.

В пресс-службе подчеркивают, в финал выйдут восемь участников, после чего будет назван победитель. Он появится в следующем, шестом сезоне шоу "Удивительные люди", а также поборется за кубок проекта и главный приз — один миллион рублей.

В программе "Удивительные люди" участники бросают вызов законам физики и развенчивают мифы о границах возможностей человеческого разума. Например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, попадают швейной иглой в мишень, собирают кубик Рубика под водой и много другое.

Ведет шоу Александр Гуревич, а оценивают сверхвозможности участников телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.