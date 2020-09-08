Темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура

Анастасия Иванова

Основной темой Северного форума в Якутске станет транспортная инфраструктура в Арктике и на Севере, организаторы пригласили для участия в режиме онлайн свыше 200 ученых и экспертов со всего мира, а также федеральные власти, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

Как отметили в минвнешсвязи республики, Северный форум по устойчивому развитию в этом году пройдет 27-30 сентября. Организаторами принято решение провести мероприятие в онлайн-режиме. При этом работа на площадках будет организована с учетом требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все сессии форума планируется транслировать на английском и русском языках с синхронным переводом.