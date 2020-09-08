Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не контролирует.





"Протестующие (движения) "Жизни черных имеют значение" ужасно пристают к пожилым в ресторанах Питтсбурга, пугая их громкими криками и забирая еду прямо с их тарелки. Эти анархисты, не протестующие, это избиратели Байдена, но он не имеет контроля и не имеет, что сказать (по этому поводу – ред.). Отвратительно. Никогда не видел ничего подобного. Бандиты!" - написал он во вторник в своем Twitter.

Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц Питтсбурга темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.

Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.