Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами

Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами

Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами
Президент США Дональд Трамп заявил, что "анархисты" на протестах - это избиратели его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, которых тот не контролирует.


"Протестующие (движения) "Жизни черных имеют значение" ужасно пристают к пожилым в ресторанах Питтсбурга, пугая их громкими криками и забирая еду прямо с их тарелки. Эти анархисты, не протестующие, это избиратели Байдена, но он не имеет контроля и не имеет, что сказать (по этому поводу – ред.). Отвратительно. Никогда не видел ничего подобного. Бандиты!" - написал он во вторник в своем Twitter.

Так президент США прокомментировал разошедшееся по соцсетям видео, где на одной из улиц Питтсбурга темнокожие протестующие пристают к сидящим на улице перед рестораном белым посетителям. Один из протестующих подходит к пожилой паре и оскорбительно говорит о белых людях, завершая тираду словами: "Вы все покойники". Потом афроамериканка берет со стола пары стакан и отпивает из него.


Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53 млрд
В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53
Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России
Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России
Московские школьники смогут проверить свои знания по медицине
Московские школьники смогут проверить свои знания по медицине
В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для московских школьников
В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для
С 11 по 13 сентября по всей стране пройдет всероссийская акция «Помоги первым!»
С 11 по 13 сентября по всей стране пройдет всероссийская акция
Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами
Трамп назвал протестующих анархистами и бандитами
Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских удобрений
Пока Россия не сможет взять на себя только транзит белорусских
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант
«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени

Топ на сегодня

Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под

Еще по теме

В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
Трамп: Байден не способен исполнять обязанности президента
В Киеве протестующие обматерили Пояркова
Трамп осудил протестующих против итогов выборов