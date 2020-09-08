Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была способна переваривать лактозу

Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была способна переваривать лактозу

Исследователи из Университета имени Иоганна Гуттенберга в Майнце вместе со швейцарскими коллегами из Университета Фрибурга пришли к выводу, что способность во взрослом возрасте переваривать лактозу распространилась среди взрослых европейцев лишь в последние три тысячи лет.

Переваривать лактозу могут детеныши всех млекопитающих, что дает им возможность питаться молоком матери. Но в ходе развития эта способность у них исчезает, поэтому при питании цельным молоком во взрослом возрасте происходит вздутие живота и расстройство пищеварения. Однако у людей встречается мутация в гене, ответственном за выработку фермента лактазы. Носители мутантного аллеля rs4988235-A сохраняют способность вырабатывать лактазу и, соответственно, питаться молоком и во взрослом возрасте. В Европе эта мутация имеется более чем у 90 % жителей, тогда как, например, в Восточной Азии она слабо распространена.

Профессор Иоахим Бургер и его коллеги проанализировали генетический материал из костей людей, погибших в битве, случившейся около 1200 г. до н. э. на берегу реки Толлензе (территория нынешней федеральной земли Мекленбург–Передняя Померания). Она считается старейшим известным сражением в Европе. Впервые останки погибших здесь были обнаружены в 1990-е годы. Уже более десяти лет археологи систематически исследуют километровый участок вдоль реки. К настоящему времени обнаружены кости более сотни человек, на многих костях есть следы тяжелых ранений. Предположительно, в битве участвовало несколько тысяч воинов, в том числе и всадники.

Оказалось, что лишь у одного из восьми среди них имелся аллель rs4988235-A. «Среди современного населения, проживающего в том же районе, около 90 % наделены переносимостью лактозы, ​​— говорит Иоахим Бургер. — Это огромная разница, если учесть, что между тем временем и нынешним днем прошло не более 120 человеческих поколений». Низкая частота переносимости лактозы была обнаружена и среди других популяций бронзового века Восточной и Юго-Восточной Европы.

Ученые объясняют широкое распространение мутации в краткий с точки зрения генетики срок в три тысячи лет сильным воздействием отбора. По их подсчетам, у носителей аллеля rs4988235-A в каждом поколении было на 6 % больше шансов дожить до репродуктивного возраста. Употребление молока повышало вероятность выживания во время нехватки еды или когда запасы питьевой воды оказывались загрязнены. В частности, в раннем детстве, в годы вскоре после отлучения от груди, этот фактор мог быть решающим для выживания у доисторических народов.

Работа опубликована в журнале Current Biology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была способна переваривать лактозу
Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была
"Два шага вперед, шаг назад". Эксперт предсказал динамику цен на нефть
"Два шага вперед, шаг назад". Эксперт предсказал динамику цен на нефть
"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить протесты
"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить
«Daribuket» – оперативная доставка цветов
«Daribuket» – оперативная доставка цветов
Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
США нарастили закупку российских нефтепродуктов
США нарастили закупку российских нефтепродуктов
«Турецкий поток» добавит воды болгарскому городу
«Турецкий поток» добавит воды болгарскому городу
Как правильно хранить и мыть секс-игрушки
Как правильно хранить и мыть секс-игрушки
Сериал «Острые козырьки» – в ожидании 7 сезона
Сериал «Острые козырьки» – в ожидании 7 сезона
Восточное Средиземноморье штормит: Российский флот взял курс на Кипр
Восточное Средиземноморье штормит: Российский флот взял курс на Кипр
Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса
Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса
Аккаунт в Инстаграм: выгодные особенности продвинутых страниц
Аккаунт в Инстаграм: выгодные особенности продвинутых страниц

Топ на сегодня

Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу

Еще по теме

Жители Британии пили молоко животных уже в неолитическую эпоху
Ученые заявили, что спорт не продлевает жизнь
Вариант гена EDAR помог людям заселить Америку
Ученые заявили, что рожденные зимой дети имеют более слабые легкие