Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была способна переваривать лактозу

Вадим Карасев

Исследователи из Университета имени Иоганна Гуттенберга в Майнце вместе со швейцарскими коллегами из Университета Фрибурга пришли к выводу, что способность во взрослом возрасте переваривать лактозу распространилась среди взрослых европейцев лишь в последние три тысячи лет.

Переваривать лактозу могут детеныши всех млекопитающих, что дает им возможность питаться молоком матери. Но в ходе развития эта способность у них исчезает, поэтому при питании цельным молоком во взрослом возрасте происходит вздутие живота и расстройство пищеварения. Однако у людей встречается мутация в гене, ответственном за выработку фермента лактазы. Носители мутантного аллеля rs4988235-A сохраняют способность вырабатывать лактазу и, соответственно, питаться молоком и во взрослом возрасте. В Европе эта мутация имеется более чем у 90 % жителей, тогда как, например, в Восточной Азии она слабо распространена.

Профессор Иоахим Бургер и его коллеги проанализировали генетический материал из костей людей, погибших в битве, случившейся около 1200 г. до н. э. на берегу реки Толлензе (территория нынешней федеральной земли Мекленбург–Передняя Померания). Она считается старейшим известным сражением в Европе. Впервые останки погибших здесь были обнаружены в 1990-е годы. Уже более десяти лет археологи систематически исследуют километровый участок вдоль реки. К настоящему времени обнаружены кости более сотни человек, на многих костях есть следы тяжелых ранений. Предположительно, в битве участвовало несколько тысяч воинов, в том числе и всадники.

Оказалось, что лишь у одного из восьми среди них имелся аллель rs4988235-A. «Среди современного населения, проживающего в том же районе, около 90 % наделены переносимостью лактозы, ​​— говорит Иоахим Бургер. — Это огромная разница, если учесть, что между тем временем и нынешним днем прошло не более 120 человеческих поколений». Низкая частота переносимости лактозы была обнаружена и среди других популяций бронзового века Восточной и Юго-Восточной Европы.

Ученые объясняют широкое распространение мутации в краткий с точки зрения генетики срок в три тысячи лет сильным воздействием отбора. По их подсчетам, у носителей аллеля rs4988235-A в каждом поколении было на 6 % больше шансов дожить до репродуктивного возраста. Употребление молока повышало вероятность выживания во время нехватки еды или когда запасы питьевой воды оказывались загрязнены. В частности, в раннем детстве, в годы вскоре после отлучения от груди, этот фактор мог быть решающим для выживания у доисторических народов.

Работа опубликована в журнале Current Biology.