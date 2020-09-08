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«Турецкий поток» добавит воды болгарскому городу

«Турецкий поток» добавит воды болгарскому городу

Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии после завершения строительства будут испытывать водой. Поэтому у одного из городов восстановили источник воды, который после запуска газопровода будет обеспечивать жителей.

Как сообщает Болгарское национальное радио, в районе города Нови-Пазар восстановили источник воды, который не использовали годами. Рядом с населенным пунктом, где проживает 15 тыс. человек, проходит трасса «Турецкого потока», и водой заполнят участок газопровода для испытаний.

Мощность источника составляет 30 литров в минуту и после запуска «Турецкого потока» воду будут поставлять жителями города. Мэр Нови-Пазар Георгий Георгиев рассказал Болгарскому национальному радио, что восстановленный источник решит проблемы водоснабжения северо-восточной части муниципалитета, включая некоторые села.

Как сообщало ИА Newstes , строительство продолжения «Турецкого потока» в Болгарии подходит к концу. Об этом можно судить по данным, которые неделю назад привел в Facebook премьер-министр страны Бойко Борисов. Он уточнил, что на трассу строительства уже вывезли все трубы из 474 километров, 468 километров уже сварили.

«Участок от Драгомана до Сливницы завершим до ноября. Я заверил президента Сербии Александра Вучича, что, несмотря на трудности из-за пандемии, мы ускорили осуществление проектов», — сообщил Бойко Борисов.

Сербский участок «Турецкого потока» был сдан в срок — в канун 2020 года. А вот с болгарским не сложилось. Свое неудовольствие выражал даже президент России Владимир Путин.

В начале в Болгарии не могли определиться с результатами конкурса на выбор подрядчика. Прошлой осенью им все-таки признали саудовский консорциум «Аркад». Однако тот не выполнил и обещания построить основной участок уже к 1 июня. София списала все на эпидемию коронавируса. Теперь власти Болгарии обещают, что газопровод запустят до 1 января 2021 года.

«Турецкий поток» в Болгарии стал первым случаем в истории «Газпрома», когда заказчиком и собственником будет выступать не российский холдинг. С одной стороны, это позволяет соответствовать всем нормам европейского законодательства и не подпадать под ограничения Третьего энергопакета. С другой — «Газпром» едва ли может контролировать подрядчиков, что уже сказывается на том, что газопровод планируют запустить с опозданием на год.

Впрочем, пока задержка с европейскими поставками по «Турецкому потоку» никак не влияет на деятельность «Газпрома». В конце прошлого года холдинг подписал новый контракт на транзит газа через Украину, и сейчас на фоне падения спроса в Европе у «Газпрома» переизбыток транспортных мощностей. Из них только «Северный поток» загружен на полную мощность. Как сообщало ИА Newstes , «Турецкий поток» при этом работает, по сути, пока только на Балканы.

ИА Newstes писало о том, что история с конкурсом на выбор подрядчика для строительства продолжения «Турецкого потока» в Болгарии и сам исполнитель вызывают массу вопросов. Эксперты при этом не сомневаются, что идет планомерная задержка осуществления российского проекта.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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