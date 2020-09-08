"У меня даже вырвалось: "Не-е-ет!": партнер Бузовой по "Ледниковому периоду" о первой встрече с ней

Вадим Карасев

В этом году шоу "Ледниковый период" возвращается на экраны. Партнер Ольги Бузовой по проекту откровенно рассказал в интервью RT о первой встрече с ней.

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв согласился поучаствовать в телешоу Первого канала "Ледниковый период". Знаменитый фигурист признался, что думал поработать в паре с профессиональной актрисой, однако ему досталась не умевшая стоять на коньках Ольга Бузова.



"Я бы сказал, что мне достался джокер. Хотя на коньках Ольга действительно раньше не стояла. Я периодически общался с Ильёй Авербухом, знал, что он просматривает потенциальных партнёрш. А потом мне позвонила его помощница и попросила прийти на просмотр на каток в торговом центре "Авиапарк". Я даже не стал спрашивать, с кем именно предстоит пробоваться. Не хотел заранее ни расстраиваться, ни радоваться по этому поводу", - отметил спортсмен.

31-летний Дмитрий Соловьев поделился своими впечатлениями от самой первой встречи со звездой "Дома-2".

Каток в "Авиапарке" маленький, там постоянно очень много народу. Илья показал в дальний угол: "Узнаёшь? Это Оля Бузова". У меня даже, кажется, вырвалось: "Не-е-ет!" Чтобы вы понимали мою реакцию: там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении.

Несмотря на то, что у спортсмена из-за новых ботинок сильно болели ноги, он начал кататься с Ольгой Бузовой.

И вдруг как-то сразу нам очень хорошо поехалось. Оля так быстро стала схватывать какие-то вещи, что я изменил своё первоначальное мнение. Поэтому сейчас и называю Бузову джокером на льду. В ней столько желания научиться чему-то новому, столько энергии, столько готовности работать — по четыре, по пять часов в день, а иногда и по семь, и по восемь. Это при условии, что у неё куча съёмок, собственных проектов.

Дмитрий Соловьев признался, что из-за отношения Ольги Бузовой к работе он по-настоящему зауважал популярную певицу.

Как писал NEWSTES, ранее Тутберидзе не позволила Медведевой вести "Ледниковый период" с Загитовой.