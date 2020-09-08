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Удобно и современно: дистанционное голосование - как оно будет контролироваться?

Удобно и современно: дистанционное голосование - как оно будет контролироваться?

На базе ТАСС состоялась онлайн-конференция, главной темой которой стали планируемые Общественной палатой (ОП) РФ способы общественного контроля за цифровым и электронным дистанционным голосованием 13 сентября 2020 года. Такая форма будет применяться на довыборах в Госдуму среди жителей Курской и Ярославской областей. Кроме того, в Москве будут работать цифровые участки, где смогут проголосовать жители тех субъектов РФ, где проходят региональные выборы.

Общественный контроль за ходом дистанционного голосования будет осуществляться на 30 цифровых избирательных участках, которые будут расположены в Москве. Его возглавил Александр Малькевич.

"В первую очередь - это контроль именно экспертный. От РОЦИТ делегировано 5 наблюдателей, которые разбираются в современных технологиях. Важно отметить, что онлайн- и офлайн-голосование не отличается кардинально. ЦИК дает право гражданам удобно голосовать через госуслуги. Это удобно и современно", - отметил директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников в беседе с Ruposters.

Он признался, что считает систему надежной, поскольку в первую очередь именно государство заинтересовано в защищенности данных граждан.

Эксперт также прокомментировал вероятность того, что голос избирателя может быть подменен: "Это исключено. Чтобы проголосовать электронно: нужно не только авторизоваться с подтвержденной учетной записью через госуслуги, но еще и ввести код подтверждения, который высылается на мобильный телефон".

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По материалам: uposters.ru

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