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В Башкортостане открылась новая коррекционная школа-интернат

В Башкортостане открылась новая коррекционная школа-интернат

В городе Янауле (Республика Башкортостан) открылась новая коррекционная школа. Здесь будут учиться школьники из 27 городов и районов региона, среди них 33 ребенка, оставшихся без попечения родителей. 
Новое здание объединяет школу на 190 детей, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями (спортзал, актовый зал, мастерские). 

Этот интернат — единственное учебное заведение на северо-западе республики, которое занимается обучением, воспитанием и оказанием лечебно-профилактической помощи детям с отклонениями в умственном развитии, а также работой с детьми-сиротами.

Школу строили по программе «100 объектов к столетию Башкортостана».  На эти цели из бюджета региона было выделено более 366 миллионов рублей.  

Здание разделено на две части, в одной из них находится интернат и столовая, в другой – учебные классы, спортзал и мастерские.

# Общество
По материалам: edu.ru

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