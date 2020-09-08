В Башкортостане открылась новая коррекционная школа-интернат

Алексей Вольцев

В городе Янауле (Республика Башкортостан) открылась новая коррекционная школа. Здесь будут учиться школьники из 27 городов и районов региона, среди них 33 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Новое здание объединяет школу на 190 детей, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями (спортзал, актовый зал, мастерские).

Этот интернат — единственное учебное заведение на северо-западе республики, которое занимается обучением, воспитанием и оказанием лечебно-профилактической помощи детям с отклонениями в умственном развитии, а также работой с детьми-сиротами.

Школу строили по программе «100 объектов к столетию Башкортостана». На эти цели из бюджета региона было выделено более 366 миллионов рублей.

Здание разделено на две части, в одной из них находится интернат и столовая, в другой – учебные классы, спортзал и мастерские.