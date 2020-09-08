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В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей из 27 городов и районов республики

В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей из 27 городов и районов республики

1 сентября в городе Янауле (Республика Башкортостан) открылось новое здание коррекционной школы-интерната для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

Строительство здания велось два года в рамках проекта «100 объектов к 100–летию Башкортостана».

В новом трёхэтажном здании учатся 160 ребят из 27 городов и районов республики. Оно включает интернат на 170 мест, более 20 учебных кабинетов с мультимедийным оборудованием, 8 мастерских, а также кабинет логопедии, психолога, ритмики и лечебной физической культуры, тренажёрный, спортивный и актовый залы, медицинский блок со своим штатом медработников.

На территории школы расположены спортивная и детская игровая площадки.

Помимо школьной программы, ученики также имеют возможность изучать швейное, столярное, парикмахерское, картонажно-переплётное, штукатурно-малярное дело, кулинарию, пчеловодство и растениеводство.

Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по созданию необходимых условий для получения детьми с ОВЗ качественного и доступного образования, в том числе через поддержку направленных на это проектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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