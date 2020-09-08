В честь Дня города в Москве прошли спектакли на открытых площадках

Анастасия Иванова

«Сезон открылся всеми мюзиклами, мы единственная компания, которая может открыть сезон десятью мюзиклами в разных точках», - рассказал основатель и генеральный продюсер центра —. Публике были представлены самые знаменитые постановки, в том числе легендарный мюзикл «Лукоморье» по мотивам А.С. Пушкина - визитная карточка центра. Зрители смотри побывать в логове главных русских злодеев: Кощея Бессмертного и бабы Яги, увидеть сказочных персонажей и посетить волшебные места.Спектакли прошли в условиях принятых в столице ограничений: с соблюдением социальной дистанции, гигиенической дезинфекцией рук и ношением масок. Подготовка выступлений началась еще во время карантина. Артисты не прекращали своих репетиций, и даже в разгар пандемии репетировали онлайн.«Определенные трудности были, дистанционные проблемы, но для профессионалов нет ничего невозможного», - отмечает генеральный продюсер центра. Алексей Пеганов. Он также отметил, что центр развивается и не стоит на месте, вне зависимости от эпидемиологической обстановки, и в скором времени зрителей ждут новые премьеры. В октябре центр представит мюзикл «Белоснежка и Семь гномов», а в декабре зрителей ждут на VR-представление «Алладин».