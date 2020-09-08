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В честь Дня города в Москве прошли спектакли на открытых площадках

В честь Дня города в Москве прошли спектакли на открытых площадках

В честь Дня города Москвы продюсерский центр «Триумф», постановщик семейных мюзиклов в России и за рубежом  организовал бесплатные выступления. В рамках празднования 5 и 6 сентября на 10 московских площадках для зрителей были бесплатно представлены лучшие мюзиклы ПЦ "Триумф". Все желающие могли посетить открытые представления в парке «Северное Тушино», парке «Певческое поле» и многих других. Москвичи смогли увидеть уже полюбившиеся зрителю представления «Черномор», «Бременские музыканты», «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон», «Остров скоровищ» и другие.
 
«Сезон открылся всеми мюзиклами, мы единственная компания, которая может открыть сезон десятью мюзиклами в разных точках», - рассказал основатель и генеральный продюсер центра — Алексей Пеганов. Публике были представлены самые знаменитые постановки, в том числе легендарный мюзикл «Лукоморье» по мотивам А.С. Пушкина - визитная карточка центра. Зрители смотри побывать в логове главных русских злодеев: Кощея Бессмертного и бабы Яги, увидеть сказочных персонажей и посетить волшебные места. 
 
Спектакли прошли в условиях принятых в столице ограничений: с соблюдением социальной дистанции, гигиенической дезинфекцией рук и ношением масок. Подготовка выступлений началась еще во время карантина. Артисты не прекращали своих репетиций, и даже в разгар пандемии репетировали онлайн. 
 
«Определенные трудности были, дистанционные проблемы, но для профессионалов нет ничего невозможного», - отмечает генеральный продюсер центра. Алексей Пеганов. Он также отметил, что центр развивается и не стоит на месте, вне зависимости от эпидемиологической обстановки, и в скором времени зрителей ждут новые премьеры. В октябре центр представит мюзикл «Белоснежка и Семь гномов», а в декабре зрителей ждут на VR-представление «Алладин». 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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