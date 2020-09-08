В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для московских школьников

Влада Некрасова

8 сентября Московский центр «Патриот.Спорт» и Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Москвы на базе «КиберШколы» запустили образовательный проект «Финансовая киберграмотность», сообщает Департамент образования и науки города Москвы

Курс предназначен для школьников от 14 лет.

Во время обучения учащиеся узнают о финансовом планировании и кибербезопасности, а также научатся анализировать доходы и расходы на онлайн-лекциях.

Занятия будут проходить каждый вторник в режиме онлайн, к прямой трансляции можно будет присоединиться на YouTube-канале центра «Патриот.Спорт».

«Современные школьники проводят много времени в Интернете, где часто действуют мошенники. Новый проект был разработан прежде всего для того, чтобы научить детей основным правилам безопасности и объяснить им, как устроен мир финансов. Наш новый курс поможет школьникам научиться экономить и инвестировать, избегать злоумышленников в интернете и планировать бюджет», – заявил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.