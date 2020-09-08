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В ФРГ озвучили "американский интерес" по "Северному потоку-2"

В ФРГ озвучили "американский интерес" по "Северному потоку-2"
Премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Шлезвиг заявила, что экономические интересы США играют большую роль в ситуации вокруг строительства "Северного потока-2".

"США хотят, чтобы бы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ", – заявила Шлезвиг, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что в дебатах по строительству российского проекта не помешало бы больше "честности и избирательности".


Северный поток-2" следует остановить в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

"Северный поток-2"– это газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря. В конце минувшего года глава американского государства Дональд Трамп подписал военный бюджет США на текущий год, который включает в себя введение санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Ранее радио Sputnik сообщало, что польский премьер дал совет ФРГ по "Северному потоку-2".

# Политика / В мире
По материалам: ria.ru

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