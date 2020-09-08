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В Костромской области до конца года откроют еще 42 «Точки роста»

В Костромской области до конца года откроют еще 42 «Точки роста»

В 2020 году в Костромской области появятся еще 42 «Точки роста», сообщает региональная телередиокомпания «Русь». На закупку оборудования в регион привлечено больше 47 млн рублей.  

«Современные центры цифрового и гуманитарного профилей откроют в сельских школах и малых городах региона в новом учебном году. Школьники даже в удаленных уголках смогут осваивать самые современные технологии», – отмечается в информационном релизе. 

«Точки роста» создаются в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В настоящее время они объединяют порядка 11 тысяч школьников. 

В течение ближайших двух лет в Костромской области планируется открыть 140 центров в каждой сельской школе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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