В Костромской области до конца года откроют еще 42 «Точки роста»

Анастасия Иванова

В 2020 году в Костромской области появятся еще 42 «Точки роста», сообщает региональная телередиокомпания «Русь». На закупку оборудования в регион привлечено больше 47 млн рублей.

«Современные центры цифрового и гуманитарного профилей откроют в сельских школах и малых городах региона в новом учебном году. Школьники даже в удаленных уголках смогут осваивать самые современные технологии», – отмечается в информационном релизе.

«Точки роста» создаются в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В настоящее время они объединяют порядка 11 тысяч школьников.

В течение ближайших двух лет в Костромской области планируется открыть 140 центров в каждой сельской школе.