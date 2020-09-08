В Краснодарском крае не намерены возвращать карантин и ограничения

Алексей Вольцев

Бархатному сезону на курортах Краснодарского края быть. Возвращать карантин и другие ограничения из-за коронавируса в регионе не планируют. Более того, местные власти обещают новые послабления. Слухи о «20 сентября» не оправдываются.

ВОЗВРАЩЕНИЯ КАРАНТИНА НЕТ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае стабильная и контролируемая, предпосылок к возобновлению режима карантина нет. Об этом на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растет число выздоровевших. Выписано 9591 человек – 81% от общего количества заболевших.

«Предпосылок для паники нет. В ближайшее время мы не рассматриваем возвращение карантина и жестких ограничений. Наоборот – возможны дополнительные послабления. Но мы также понимаем, что ситуация может измениться. Необходимо жестко следить за исполнением предписаний Роспотребнадзора», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В своем Telegram-канале г-н Кондратьев также уточнил, что при необходимости закрывать будут «только отдельно взятые предприятия - там, где выявлен очаг заболевания».

МЕСТ В ОТЕЛЯХ И САНАТОРИЯХ В ДОСТАТКЕ

С 3 сентября в регионе еще на две недели продлен режим повышенной готовности. Для лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями сохраняется режим самоизоляции.

В Краснодарском крае созданы необходимые мощности для лечения заболевших COVID-19: в 21 инфекционном госпитале развернуто 4289 коек, есть медикаменты, необходимое оборудование и ИВЛ. При необходимости коечный фонд может быть увеличен до 6 тыс. мест.

По данным краевых властей, за летний сезон-2020 регион принял 6,2 млн туристов. Это более чем на 4 млн меньше, чем в прошлом году. О том, как бронируются туры на краснодарские курорты в осеннем периоде, читайте здесь.