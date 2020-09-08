В Ленинградской области планируют разработать федстандарт организации горячего питания для школьников

Влада Некрасова

В Ленинградской области планируют разработать федеральный стандарт организации горячего питания для школьников, сообщает информационное агентство «Регион онлайн».

«Горячее питание в школах требует стандартизации. Мы готовы сделать это на базе Ленинградской области. Будем разрабатывать региональные и федеральные стандарты организации питания», - сказал Дрозденко.

Стандарт будет включать в себя требования к меню, продуктам и оборудованию. После тестирования стандартов в регионе они будут предложены для других субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения.